В России есть даже целая партия, в руководстве которой сидит такой преступник. Она называется "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", но ни справедливости, ни правды, ни даже нормальных патриотов в ней нет.

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Зато есть участник террористической группировки "ДНР" Захар Прилепин, который еще пару лет назад стрелял в жителей Донбасса и украинских военных. Сейчас он входит в первую тройку избирательного списка партии.



Захар Прилепин / Фото РИА Новости

Наверняка, в списке так называемых справедливороссов найдутся и другие персонажи, также отметившиеся совершением преступлений на украинской земле или в других странах, подвергшихся российской агрессии. Не могут не найтись, ведь руководство этой партии рукоплескало Путину, когда по его приказу захватывался Крым, начиналось вторжение на Донбасс и отправлялись наемники в Сирию.

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" состоит из откровенных фашистов

Эта партия – нелепое собрание социалистов, богатых бизнесменов, решивших пролезть в Думу, и откровенных фашистов. Она когда-то задумывалась Кремлем как альтернатива "Единой России" на случай, если главная партия власти начнет терять поддержку избирателя.

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Наигравшись с этим сбродом, Путин, похоже, решил от него избавиться и изо всех сил тянет в парламент любимое и главное свое детище – ту самую "Единую Россию". По слухам, перед чиновниками поставлена задача любой ценой протащить в Думу 300, а то и 350 единороссов при списочном составе парламента в 450 человек.

"Единая Россия" – партия воров и террористов

То есть, для Прилепина и его дружков места в новом созыве может уже и не остаться. Но военные преступники в нем в любом случае будут.

Известная в народе как партия жуликов и воров, сейчас "Единая Россия" по праву может называться партией жуликов, воров и террористов.

Ведь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак уже пообещал, что под вывеской его конторы в депутаты разных уровней должны избраться представители так называемого Союза добровольцев Донбасса. Это – объединение наемников, отправившихся по приказу Путина грабить Донецк и Луганск и убивать украинцев.

В любой нормальной стране этих убийц и мародеров на долгие годы упрятали бы за решетку. В России перед ними открываются блестящие политические перспективы.

Экс-премьера фейковой "ДНР" Александра Бородая проведут в Думу

Скорее всего, по озвученной Турчаком террористической квоте, в Думу проведут так называемого экс-премьера фейковой "ДНР" Александра Бородая. Этот человек был командирован кремлем в Украину в самом начале войны для координации действий российских боевиков в Донецкой области и прямо причастен к гибели украинских военных и мирных жителей Донбасса.



Александр Бородай / Фото Flickr

Ему фактически обещано место в проходной части списка "Единой России". Вероятно, в качестве награды за успешное разграбление Донбасса и превращение тысяч людей в сирот и вдов.

Вместе с Бородаем – и в Думу, и в региональные законодательные собрания – пролезут десятки бандитов рангом поменьше. Кремль хочет задобрить этот научившийся убивать биомусор и подольститься к самому ксенофобскому и ограниченному российскому избирателю, который искренне верит в рассказы о распятых мальчиках и с удовольствием проголосует за убийц.

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То есть, уже этой осенью законы, по которым будет жить Россия, начнут придумывать и принимать не тихие кабинетные преступники, а люди, прежде живьем сжигавшие сирийцев, казнившие журналистов в Центрально-Африканской республике, воевавшие на стороне отъявленных мракобесов в Ливии и, само собой, изображавшие из себя ополченцев Луганска и Донецка.

В парламенте сидит Луговой, обвиненный в отравлении критика Путина Литвиненко

Эта партия войны и страха будет строить новую картину реальности. Преступления ее участников будут объявлены подвигами, достойными восхваления, а жертвы этих преступлений – не заслуживающими пощады врагами.

Среди российских законодателей и прежде хватало бандитов и убийц. Достаточно вспомнить Андрея Лугового, обвиненного Великобританией в отравлении радиоактивным полонием критика Путина Александра Литвиненко.



Андрей Луговой / Фото с фейсбук-страницы депутата

Российские власти не только не признали вины этого человека в убийстве диссидента, но и сделали его депутатом Госдумы. Даровали иммунитет, теплое кресло и огромную зарплату.

Сейчас таких Луговых будет по-настоящему много, и они уже не будут притворяться невиновными. Наоборот, станут громко кричать о своих деяниях, рассчитывая получить за них награды, премии и почет.

Цивилизованному миру останется только внимательно эти крики фиксировать. И когда настанет время, привлечь всех этих террористов-депутатов к заслуженной ответственности.