У статті Володимира Путіна про Україну він фактично висунув нам територіальні претензії. Рупори Кремля одразу зірвалися з ланцюга, і почали відкрито погрожувати Україні захопленням нових територій.

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У своїй статті Путін написав, що після розпаду СРСР було б справедливо повернутися до тих кордонів, в яких республіки входили до складу Радянського Союзу в 1922 році. Чому Путін учепився саме за цю дату?

Як з'ясувалося, російський президент через власне невігластво просто був упевнений, що до 1922 року сучасний Південь України, Харків та Донбас до складу України не входили.

Але якщо факти суперечать думці вождя – тим гірше для фактів. Підлаштовуватися під фантазії Путіна довелося всій пропагандистській машині Кремля.

Пропагандисти поширюють фейки російськими телеканалами

Наприклад, на державному російському "Першому каналі" показали відверто брехливий сюжет про те, що сучасний південний схід України нібито не входив до складу УРСР до 1922 року, і ці території були передані Україні пізніше.

У цьому сюжеті показали вигадану мапу України 1922 року, якої ніколи не існувалу в природі, і яка на думку російських пропагандистів має такий вигляд:



Фейкова карта України до 1922 року / Скриншот з відео

На думку співробітників російського "Першого каналу", саме такою була територія України на момент входження до Радянського Союзу. І це відверта брехня, яку державний російський канал транслює на всю Росію.

Які території насправді входили до УРСР

Насправді з дня утворення Української радянської соціалістичної республіки у 1919 році, до її складу входили і Харків, і Одеса, і Миколаїв, і Херсон, і Луганськ і Донецьк, який на той час ще називався Юзівкою. У чому легко переконатися, якщо просто відкрити шкільний підручник або погуглити.

Щобільше, Харків з 1919 року взагалі був столицею УРСР – це офіційна інформація з відкритих джерел. Яким чином Харків міг бути столицею, не входячи до складу України, російські пропагандисти не пояснюють. Нагадаю, що реальна карта Української РСР 1922 року мала такий вигляд:



Реальна карта України до 1922 року / Скриншот з відео

На той момент до складу УРСР не входив Крим. Області Західної України були під контролем Польщі, Румунії та Чехословаччини. Проте й Одеса, і Харків, і Донбас були у складі України. Найголовніше – у 1922 році в складі УРСР перебував не тільки сучасний український Донбас, а й частина нинішньої Ростовської області, включаючи Таганрог.

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Спроба змінити кордони України – це агресія та фашизм

Ця територія була передана до складу Української РСР вже після утворення Радянського Союзу. Тож якщо вже Путін так мріє про старі кордони, йому варто подумати про повернення Таганрога Україні.

Якщо серйозно, що б там собі не фантазував Путін, Україна є країною, міжнародно визнаною у межах 1991 року. І будь-які спроби насильницьким шляхом змінити наші кордони є агресією та фашизмом.