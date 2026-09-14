Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.

Какая информация о возможной договоренности между Украиной и Россией?

По его данным от собеседников в Киеве, стороны действительно работают над таким соглашением, однако окончательно его еще не согласовали. Подробности остаются непонятными.

Ранее Трамп заявил о договоренности России и Украины по энергетическому перемирию. Впрочем, журналист заявил, что глава Белого дома мог преждевременно объявить договоренность.

Заметим, что Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, ведь это вредит мировой экономике.

Позиция президента Украины

По словам Владимира Зеленского, продовольствие, энергетика и другие критически важные для жизни людей сферы должны быть защищены от ударов.

Президент отметил, что не уверен в готовности России придерживаться подобных договоренностей. В то же время Украина готова прекратить удары по российским объектам, если Москва сделает то же в отношении украинской энергетики, критической инфраструктуры, логистики и продовольственных объектов.

Зеленский подчеркнул, что такая договоренность должна быть долгосрочной и надежной. По его словам, остановка атак на критическую инфраструктуру может стать первым шагом к завершению войны.