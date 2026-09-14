Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер.

Яка інформація є щодо можливої домовленості між Україною та Росією?

За його даними від співрозмовників у Києві, сторони справді працюють над такою угодою, однак остаточно її ще не погодили. Подробиці наразі залишаються незрозумілими.

Раніше Трамп заявив про домовленість Росії та України щодо енергетичного перемир'я. Утім, журналіст заявив, що очільник Білого дому міг передчасно оголосити про домовленість.

Зауважимо, що Дональд Трамп закликав Зеленського припинити атаки на російські НПЗ, адже це, мовляв, шкодить світовій економіці.

Позиція президента України

За словами Володимира Зеленського, продовольство, енергетика та інші критично важливі для життя людей сфери мають бути захищені від ударів.

Президент зазначив, що не впевнений у готовності Росії дотримуватися подібних домовленостей. Водночас Україна готова припинити удари по російських об'єктах, якщо Москва зробить те саме щодо української енергетики, критичної інфраструктури, логістики та продовольчих об'єктів.

Зеленський наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою та надійною. За його словами, припинення атак на критичну інфраструктуру може стати першим кроком до завершення війни.