Парамедик ВСУ Алина Михайлова опубликовала фото ног эвакуированного воина с позиций из-под Бахмута.

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Что известно о состоянии военного

Михайлова сообщила, что боец получил осколочное ранение под Бахмутом. Однако, кроме того, он приехал с дополнительным переохлаждением и обезвоживанием.

Она показала, что случилось с ногами воина в холодных окопах. Кожа на конечностях сильно сморщилась и потрескалась. Такие ноги редко можно увидеть даже у пожилых людей. Также сами конечности очень бледные, иногда даже белые.



Как выглядят ноги бойца после окопа / Фото Алина Михайлова

Парамедик объяснила, что это так называемая "окопная болезнь" – так постоянные холод и влага влияют на кожу военных.

Как можно помочь

От такого состояния могут уберечь только сухость и тепло. Алина Михайлова очень попросила присылать бойцам как можно больше махровых носков, спортивные штаны, кальсоны. Когда человек только заходит в окоп – он насквозь мокрый через секунду, потому что везде трясина и вода. И в таких условиях военным приходится быть 24/7. Поэтому подходит любая одежда на смену.

Мой запрос – сотни носков на стабилизационный пункт для раненых, которые, к сожалению, с собой запасных носков и одежды на позиции не берут,

– сказала она.