На окраине Ужгорода в поселке Минай разборка между тремя мужчинами закончилась стрельбой. А также разбитым автомобилем, который разбили битой.

Участие в схватке принимали трое мужчин, которые до этого вместе отдыхали в одном из ресторанов. По данным полиции, вероятной причиной конфликта стали долговые обязательства одного из участников схватки перед 39-летним жителем Ужгорода.

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Решить конфликт мирным способом не удалось. Поэтому мужчина достал металлическую биту, которой начал крушить автомобиль BMW, на котором приехал должник вместе со своим товарищем. У тех тоже оказалась бита, и они пытались в ответ избить нападающего.

Биты, которыми дрались мужчины / фото Нацполиции

В результате, 39-летний ужгородец из травматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону мужчин. По данным журналиста Виталия Глаголы, было как минимум четыре выстрела.

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, а сам стрелок с места происшествия скрылся.

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В полиции произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Две металлические биты и гильзы из пистолета, вероятно травматического, изъяты. Автомобили, на которых передвигались участники конфликта, помещены на спецплощадку полиции. Стоит отметить, что оба авто на немецкой регистрации.