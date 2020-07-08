На околиці Ужгорода в селищі Минай розбірка між трьома чоловіками закінчилася стріляниною. А також розбитим автомобілем, який потрощили битою.

Участь у сутичці брали троє чоловіків, які до цього разом відпочивали в одному з ресторанів. За даним поліції, ймовірною причиною конфлікту стали боргові зобов’язання одного з учасників сутички перед 39-річним мешканцем Ужгорода.

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Вирішили конфлікт в мирний спосіб не вдалося. Тож чоловік дістав металеву биту, якою почав трощити автомобіль BMW, на якому приїхав боржник разом зі своїм товаришем. В тих теж виявилася бита, і вони намагалися у відповідь побити нападника.



Бити, якими билися чоловіки / фото Нацполіції

В результаті, 39-річний ужгородець з травматичного пістолета здійснив кілька пострілів у бік чоловіків. За даними журналіста Віталія Глаголи, було як мінімум чотири постріли.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, а сам стрілок з місця пригоди зник.

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У поліції подію кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Дві металеві бити та гільзи з пістолета, ймовірно травматичного, вилучені. Автомобілі, на яких пересувалися учасники конфлікту, поміщені на спецмайданчик поліції. Варто відзначити, що обидва автомобілі на німецькій реєстрації.