Викрали 2,5 мільйона гривень і пістолет: автомобіль Укрпошти підірвали на Полтавщині
На Полтавщині невідомі напали на автомобіль Укрпошти. Його підірвали, а зловмисникам вдалося викрасти 2,5 мільйони гривень. Також вони заволоділи пістолетом охоронця.
Напад стався поблищу села Тишки Лубенського району, повідомили у поліції. Виклик правоохоронці отримали близько 10:00.
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Карта села Тишки, поблищу якого стався напад
Як стався напад?
Зловмисники підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті. Він доставляв кореспонденцію за маршрутом Лубни – Лохвиця, повідомили в компанії.
На фото з місця події видно, що вибух стався зсередини автомобіля.
Автомобіль Укрпошти підірвали та пограбували на Полтавщині / Нацполіція
Що викрали зловмисники?
Здобиччю нападників стали понад 2,5 мільйони гривень. Також до них потрапив і табельний пістолет охоронця. Нападники відібрали телефони в охоронців. Остаточна сума збитків з’ясовується.
А що з охоронцями?
Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження. Працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога
Що загрожує нападникам?
Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців. Їм інкримінують замах на вбивство та розбій. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.