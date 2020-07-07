Похитили 2,5 миллиона гривен и пистолет: автомобиль Укрпочты взорвали на Полтавщине
На Полтавщине неизвестные напали на автомобиль "Укрпочты". Его взорвали, а злоумышленникам удалось похитить 2,5 миллиона гривен. Также они завладели пистолетом охранника.
Нападение произошло около села Тишки Лубенского района, сообщили в полиции. Вызов правоохранители получили около 10:00.
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Карта села Тищки, поблищу которого случилось нападение
Как произошло нападение?
Злоумышленники взорвали автомобиль" Газель", который принадлежит Укрпочте. Он доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица, сообщили в компании.
На фото с места происшествия видно, что взрыв произошел изнутри автомобиля.
Автомобиль Укрпочты взорвали и ограбили на Полтавщине / Нацполиция
Что похитили злоумышленники?
Добычей нападавших стали более 2,5 миллиона гривен. Также к ним попал и табельный пистолет охранника. Нападавшие отобрали телефоны у охранников. Окончательная сумма убытков выясняется.
А что с охранниками?
В результате разбойного нападения двое человек, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения. Работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь
Что грозит нападавшим?
Сейчас полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Им инкриминируют покушение на убийство и разбой. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы.