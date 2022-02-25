Дело в том, что отметки все равно видны. Происходи это, когда просто наводить на них свет.
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Что использовать для обезвреживания меток
Украинцев призывают искать другие способы обезвреживания подозрительных отметок. Например, стоит пытаться их сбить, чем прикрыть или вообще залить грязью.
Самое главное – использовать любой материал, который не будет просвечиваться. Это может быть:
- черная краска;
- серебрянка;
- фольга.
К примеру, жители Житомира уже сообщили, что попробовали подобные способы. К счастью, они работают и вражеские метки удается обезвредить.