Дело в том, что отметки все равно видны. Происходи это, когда просто наводить на них свет.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Что использовать для обезвреживания меток

Украинцев призывают искать другие способы обезвреживания подозрительных отметок. Например, стоит пытаться их сбить, чем прикрыть или вообще залить грязью.

Самое главное – использовать любой материал, который не будет просвечиваться. Это может быть:

черная краска;

серебрянка;

фольга.

К примеру, жители Житомира уже сообщили, что попробовали подобные способы. К счастью, они работают и вражеские метки удается обезвредить.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!