Річ у тім, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них світлом.

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Що використовувати для знешкодження міток

Українців закликають шукати інші способи для знешкодження підозрілих позначок. Наприклад, варто намагатись їх збити, чимось прикрити або ж узагалі залити брудом.

Найголовніше – використати будь-який матеріал, який не просвічуватиметься. Це може бути:

чорна фарба;

серебрянка;

фольга.

Наприклад, мешканці Житомира вже повідомили, що спробували подібні способи. На щастя, вони працюють та ворожі мітки вдається знешкодити.