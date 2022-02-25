Річ у тім, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них світлом.
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Що використовувати для знешкодження міток
Українців закликають шукати інші способи для знешкодження підозрілих позначок. Наприклад, варто намагатись їх збити, чимось прикрити або ж узагалі залити брудом.
Найголовніше – використати будь-який матеріал, який не просвічуватиметься. Це може бути:
- чорна фарба;
- серебрянка;
- фольга.
Наприклад, мешканці Житомира вже повідомили, що спробували подібні способи. На щастя, вони працюють та ворожі мітки вдається знешкодити.