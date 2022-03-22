Об этом сообщил руководитель управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в понедельник, 21 марта.

Читайте также В Изюме появился свой небесный "Призрак": у врага значительные потери авиации над городом

Наша армия завоевала первые трофеи врага во время боев на окраине Изюма. После артиллерийского обстрела колонны российских оккупантов, наши военнослужащие зачистили остатки орчей стаи,

– отметил чиновник.

Он указал, что во время этой наземной операции Вооруженных сил Украины оказалось, что захватчики сбежали с поля боя и оставили свою исправную бронетехнику.

"Теперь оружие будет работать в пользу Украины, а после нашей победы будет выставлено на Кремянке как исторический экспонат", – добавил Максим Стрельник.