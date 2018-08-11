Как приготовить окрошку: рецепты холодного супа

Окрошка – это холодный суп, который идеально дополнит ваш рацион питания в жару. Готовить его можно с различными ингредиентами, которые вам больше нравятся. В материале вы найдете три рецепта окрошки, которые вы сможете с легкостью повторить дома.

Рецепты окрошки отличаются не только ингредиентам, но и напитком, которым ее заправляют. Например, это может быть несладкий квас, сыворотка, простокваша, минералка и даже обычная вода. Поэтому выбирайте тот напиток, который вам больше по душе!

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Подавать к столу окрошку нужно в холодном виде, поэтому перед подачей обязательно поставьте ее в холодильник.

Рецепт классической окрошки

Рецепт классической окрошки

Ингредиенты:

- 4-5 вареных картофелин;

- 5 вареных яиц;

- 8-10 редисок;

- 2-3 свежих огурца;

- 300 г колбасы (вареной или копченой)

- 1 пучок укропа;

- 1 пучок зеленого лука;

- соль по вкусу;

- сметана или майонез (по вкусу);

- квас, минеральная вода или сыворотка.

Рецепт приготовления классической окрошки:

Отварите картофель и яйца. Нарежьте одинаковыми кусочками картофель, яйца, редис, огурцы и колбасу. Измельчите зелень. Смешайте все ингредиенты в кастрюле и посолите по вкусу. По желанию, можете добавить сметану или майонез. Заправьте квасом, минеральной водой или сывороткой. Перемешайте и подавайте в холодном виде.

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Рецепт окрошки с курицей

Рецепт окрошки с курицей

Ингредиенты:

- 5-6 вареных картофелин;

- 6 вареных яиц;

- 4-5 свежих огурцов;

- 10-12 редисок;

- 1 пучок зеленого лука;

- ½ пучка укропа;

- ½ пучка петрушки;

- 2 куриных окорочка или филе;

- соль по вкусу;

- щепотка лимонной кислоты;

- сметана (по вкусу);

- газированная минеральная вода или сыворотка.

Рецепт приготовления окрошки с курицей:

Отварите картофель и яйца. Вы можете использовать свежую курицу, ее нужно отварить и также порезать. Или же можете взять копченую курицу и также нарезать, но обязательно снимите кожу. Нарежьте одинаковыми кусочками картофель, яйца, редис, огурцы и курицу. Смешайте все ингредиенты в кастрюле. Добавьте соль, лимонную кислоту и сметану по желанию. Заправьте окрошку минеральной водой или сывороткой и подавайте охлажденной.

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Рецепт окрошки со свеклой (холодный борщ)

Рецепт окрошки со свеклой (холодный борщ)

Ингредиенты:

- 2 вареных свеклы;

- 4-5 вареных картофелин;

- 2-3 вареных яйца,

-1-2 свежих огурца;

- 150 г вареной колбасы;

- 1 пучок укропа;

- ½ лимона;

- соль и молотый черный перец (по вкусу);

- сметана (по вкусу);

- газированная минеральная вода или сыворотка.

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Рецепт приготовления окрошки со свеклой:

Эту окрошку еще называют холодным борщом, ведь по виду и вкусу она напоминает обычный красный борщ. Для ее приготовления отварите картофель, свеклу (по желанию, его можно запечь в духовке, так он будет более ароматным) и яйца. Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в кастрюле. Добавьте размельченную зелень, лимонный сок, специи, сметану и минеральную воду (или сыворотку). Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.