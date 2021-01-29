Из-за недостаточного внимания со стороны общественности и власти Украины к важным экологическим проблемам, которые тонут в потоке других манипулятивных тем, окружающей среде и населению наносится колоссальный вред.

Источник: УНИАН

Речь идет о вырубке лесов, исчезновении биоразнообразия, лесных пожарах и тому подобном.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, отвечая на вопрос о том, почему проблемы экологии промышленных предприятий и бизнеса в Украине всегда на первом месте, в то время, когда более масштабным проблемам уделяется значительно меньше внимания.

К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать определенное количество баллов: экономических, политических, имиджевых – эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Поэтому они стоят на повестке дня,

– сказала Цыганок.

Также эксперт подчеркнула, что окружающей среде и населению наносится колоссальный вред из-за отсутствия внимания к более важным проблемам, решение которых требует более длительного времени и ресурсов.

"При этом такие важные темы, как вырубка лесов, исчезновение биоразнообразия, пожаров – они не в плоскости достижения быстрого результата, но они несут колоссальные последствия, от чего страдает каждый украинец", – отметила она.

Ранее экологи уже призвали объединить усилия общественности, активистов и правительства Украины для того, чтобы не допустить возгорания на территории Чернобыльской зоны, которое может произойти уже этой весной и будет самым масштабным за все годы, из-за частичного разрушения защитного лесного барьера зоны отчуждения и изменениями климата.

В течение апреля 2020 года крупнейшие лесные пожары продолжались в Чернобыльской зоне отчуждения, Житомирской и Киевской областях. Только в Чернобыльской зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.