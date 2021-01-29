Через недостатню увагу з боку громадськості та влади України до важливих екологічних проблем, які тонуть в потоці інших маніпулятивних тем, довкіллю та населенню завдається колосальна шкода.

Джерело: Уніан

Мова йде про вирубку лісів, зникнення біорізноманіття, лісові пожежі тощо.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, відповідаючи на запитання про те, чому проблеми екології промислових підприємств і бізнесу в Україні завжди на першому місці, в той час, коли більш масштабним проблемам приділяється значно менше уваги.

На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих – ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному,

– сказала Циганок.

Також експерт наголосила, що довкіллю та населенню завдається колосальна шкода через відсутність уваги до більш важливих проблем, вирішення яких вимагає більш тривалого часу і ресурсів.

"При цьому такі важливі теми, як вирубка лісів, зникнення біорізноманіття, пожеж – вони не в площині досягнення швидкого результату, але вони несуть колосальні наслідки, від чого страждає кожен українець", – зазначила вона.

Раніше екологи вже закликали об'єднати зусилля громадськості, активістів та уряду України для того, щоб не допустити загоряння на території Чорнобильської зони, яке може статися вже цієї весни й буде наймасштабнішим за всі роки, через часткове руйнування захисного лісового бар'єру зони відчуження і змінами клімату.

Впродовж квітня 2020 року найбільші лісові пожежі тривали в Чорнобильській зоні відчуження, Житомирській та Київській областях. Лише в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.