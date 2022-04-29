Российский бизнес толчет воду в ступе

Ну, надо же что-нибудь делать. Идея импортозамещения не работает. Фактически это попытка создания внеконкурентного эффективного производства.

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Так не бывает. Эффективное производство возникает в конкуренции. Вне конкуренции, закупив самые современные технологии, создать эффективное предприятие невозможно.

Там ведь последовательность известна: дайте деньги государству, мы закупим, чтобы создать альтернативное, импортозамещающее предприятие. Покупается оборудование. Но там, во-первых, воруют огромные деньги. Во-вторых, одно предприятие среди неэффективной экономики работать не может. Это невозможно реализовать. Электричество по нерыночным ценам будет поставляться на это предприятие и уже делать его неэффективным.

На следующем этапе – да, мы сделали что-то. Картофель – но он дороже израильского втрое. Нам теперь вот, пожалуйста, компенсацию, чтобы мы могли его реализовывать. Государство платит компенсационные.

Психотерапия олигархов для Путина

Когда-то мы спорили по поводу фиксированных цен на хлеб. Коллега сказал, что Боровой сумасшедший: говорит, что не нужны фиксированные цены. Умрут пенсионеры! А я ему возразил, сказал, что финансировать производителей хлеба – все равно, что булки разбрасывать над Москвой с самолетов. Часть из них попадет пенсионерам, тем, кому они нужны.

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Следовательно, неэффективные импортозамещения, неэффективные предприятия – они и будут неэффективными. Это имитация – то, что делает Ремчуков Олег Дерипаска (российские бизнесмены – 24 канал). Имитация деятельности.

Это психотерапевтическая помощь Путину. А вот мы сейчас попробуем сделать то, чего никогда не было (и чего невозможно – этого они не говорят). Вот мы попробуем импортосместить – вместо колес к этой телеге мы приделаем от Ferrari колеса и назовем эту телегу Ferrari. А дохлую лошадку, которая будет этот Ferrari двигать, назовем шестицилиндровым V-образным двигателем. От этого ничего не меняется. Имитация.

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