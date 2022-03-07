Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский журналист Сергей Пархоменко. По его словам, путинское окружение не может повлиять на него.

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Пархоменко: Их физически обезвредят

По мнению российского журналиста, у Путина есть определенные системы контроля за собственным окружением. Он их как-то запугал и контролирует, "держа под столом". Однако все они прекрасно понимают, что происходит.

У них нет инструментов для того, чтобы выйти из-под этого контроля. Они выбирают оставаться живыми подонками, а не трупами. Выбор у них сегодня такой,

– объяснил он.

Если же, как предположил Пархоменко, встает, например, Валентина Матвиенко и говорит: "Я не хочу участвовать в этом. Я ухожу из этой власти", то она просто не выйдет из этого помещения.

"Ее физически обезвредят. Выпустят ее из этой комнаты или застрелят прямо там. Нет смысла говорить: "Я выхожу", – подчеркнул журналист.

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