Никакого окружения даже близко нет. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью.

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Есть прорыв возле Волновахи, которая фактически перестала существовать. Наша группировка завернула от Волновахи с востока на запад, чтобы те не могли напасть,

– сказал Арестович.

Он отметил, что россияне пытаются наступать на Угледар. Они создают достаточно реальную угрозу нашим войскам, но пока она не воплотилась в жизнь.

По словам Арестовича, угроза окружения только для одной бригады, а не целой группировки. Военно-политическое руководство государства уже работает над этим.

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