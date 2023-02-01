На листочке желаний говорилось, что в 2018 году Датий захотела повышение, соболью шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения – дорогие часы Breguet. Кроме того, женщина мечтала о миллионе долларов, который впоследствии и получила. Однако было ли это законным путем – сомнительно. Дальше 24 Канал собрал интересные факты из биографии Оксаны Датий.

Кстати говоря Миллион долларов и Мальдивы: во время обыска руководительницы налоговой нашли ее "список желаний"

В налоговой – почти 30 лет

В официальной биографии чиновницы указано, что Датий работает в налоговых органах с 1995 года. Ее назначили заместителем начальника одного из отделов тогда еще налоговой милиции в 1999 году. С тех пор она шла вверх по служебной лестнице, руководила районными управлениями налоговой в столице.

С 2017 по 2019 годы Датий возглавляла управление по борьбе с отмыванием доходов. Затем перешла на работу в Офис крупных плательщиков ГНИ в столице.

До февраля 2023 Датий была заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а с 7 февраля исполняла обязанности начальницы Главного управления ГНС в Киеве.

Состояние Датий

После скандала в сети вспомнили информацию по декларации чиновницы. Очевидно, что она и раньше была состоятельным человеком. В частности, в декларации 2018 указано, что Датий получила в подарок 1,9 миллиона гривен, за 1,2 миллиона она купила дом, который сразу же продала за почти 2 миллиона. Таким образом она могла просто легализовать свое состояние.

В том же году у Датий появилось 500 квадратных метров земли, жилой дом на 150 квадратов рядом с Межигорьем и Mercedes-Benz GLS350D за 2 миллиона. Еще 200 тысяч гривен и 98 тысяч долларов Датий хранила наличными.



Машина как у Оксаны Датий / Фото из телеграмм-каналов

Сомнительные тендеры

В августе 2022 г. появились подозрения, что Датий пыталась обойти гостендеры на закупку товаров и услуг для некоторых фирм. В телеграмм-канале ВИЙ.Ukraine приводят пример компании "ВС Технолоджи", которая должна была заправить 1385 картриджей для ксерокса за 535 тысяч гривен. Обойти тендер хотели из-за постановления Кабмина №169, которое регулировало госзакупку в условиях военного положения. Компания в 2022 году получила за свои услуги более 1 миллиона гривен 2 выигранными тендерами. Правда, конкурента "ВС Технолоджи" имела только в одном тендере. В сентябре сообщили о тендере на покупку бумаги для налоговой, стоимостью 864 тысячи гривен. Победила фирма, проходящая в расследовании хищения денег на ремонт и строительство дорог. В декабре был новый сомнительный тендер – на покупку скоросшивателей еще на полмиллиона гривен.

Обыски у Датий: что известно

Сотрудники ГБР 1 февраля разоблачили руководительницу налогового Киева на многомиллионных сделках. По экспертным оценкам, теневой оборот достигал более 15 миллиардов гривен. Также сообщают и о другой схеме, в результате которых в теневой оборот попало более 30 миллиардов.

Правоохранители сразу отметили – уровень состояния Датий не соответствует уровню ее официальных доходов. Она имеет 3 квартиры в Киеве, дом вблизи столицы, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

Что нашли у Оксаны Датий / Фото ГБР: