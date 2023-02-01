На листочку бажань мовилось, що у 2018 році Датій захотіла підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – дорогий годинник Breguet. Крім того, жінка мріяла про мільйон доларів, який згодом і отримала. Однак чи було це законним шляхом – сумнівно. Далі 24 Канал зібрав найцікавіші факти з біографії Оксани Датій.

До речі Мільйон доларів та Мальдіви: під час обшуку керівниці податкової знайшли її "список бажань"

У податковій – майже 30 років

В офіційній біографії чиновниці зазначено, що Датій працює у податкових органах з 1995 року. Її призначили заступницею начальника одного з відділів тоді ще податкової міліції у 1999 році. З тих пір вона йшла вгору службовими сходами, керувала районними управліннями податкової в столиці.

З 2017 по 2019 роки Датій очолювала управління боротьби з відмиванням доходів. Потім перейшла на роботу до Офісу великих платників ДПІ у столиці.

До лютого 2023 року Датій була заступницею начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а з 7 лютого виконувала обов'язки начальниці Головного управління ДПС у Києві.

Статки Датій

Після скандалу у мережі пригадали інформацію з декларації чиновниці. Очевидно, що вона й раніше була заможною людиною. Зокрема, у декларації 2018 року вказано, що Датій отримала в подарунок 1,9 мільйона гривень, за 1,2 мільйона вона купила будинок, який відразу ж продала за майже 2 мільйони. Таким чином вона могла просто легалізувати свої статки.

Того ж року у Датій з'явилось 500 квадратних метрів землі, житловий будинок на 150 квадратів поряд з Межигір’ям та Mercedes-Benz GLS350D за 2 мільйони. Ще 200 тисяч гривень та 98 тисяч доларів Датій зберігала готівкою.



Машина як в Оксани Датій / Фото з телеграм-каналів

Сумнівні тендери

У серпні 2022 року з'явились підозри, що Датій намагалася оминути держтендери на закупівлю товарів та послуг для деяких фірм. У телеграм-каналі ВИЙ.Ukraine наводять приклад компанії "ВС Технолоджі", яка мала заправити 1 385 картриджів для ксерокса за 535 тисяч гривень. Обійти тендер хотіли через постанову Кабміну №169, яка регулювала держзакупівлю в умовах воєнного стану. Компанія у 2022 році отримала за свої послуги понад 1 мільйон гривень 2 виграними тендерами. Щоправда, конкурента "ВС Технолоджі" мала лише в одному тендері. У вересні повідомили про тендер на купівлю паперу для податкової, вартістю 864 тисяч гривень. Перемогла фірма, яка проходить у розслідуванні розкрадання грошей на ремонт та будівництво доріг. У грудні був новий сумнівний тендер – на купівлю швидкозшивачів ще півмільйона гривень.

Обшуки у Датій: що відомо

Працівники ДБР 1 лютого викрили керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках. За експертними оцінками, тіньовий обіг сягав понад 15 мільярдів гривень. Також повідомляють і про іншу схему, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів.

Правоохоронці одразу зазначили – рівень статків Датій не відповідає рівню її офіційних доходів. Вона має 3 квартири в Києві, будинок поблизу столиці, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

Що знайшли в Оксани Датій / Фото ДБР: