В Украине действует определенная систематичность преступлений полиции. Министерство внутренних дел годами о них умалчивало и считало нормой. Пытки, избиения и издевательства стали традицию в структуре.

Под давлением правоохранители могли быстро раскрывать дела. Такое мнение в своем блоге "Территория равенства" высказала исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук.

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Недостатки украинских правоохранителей

Она подчеркнула, что у полиции порой нет цели установить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Некоторые правоохранители больше заинтересованы в премии за высокую статистику, должности или статусе.

Это не только подрывает доверие к правоохранительной системе, а ставит под сомнение само государство. Оно должно создать безопасные условия для людей, где за преступление будет необратимая ответственность,

– отметила Покальчук.

Пример жестокости полиции

Оксана Покальчук рассказала также о примере полицейского произвола, который случился в феврале 2021 года на Черкасщине. Тогда якобы 2 участковых избили 28-летнего мужчину.

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Пострадавший получил многочисленные травмы головы и тела, а также потерял зубы, по словам Покальчук. Однако человек к преступлению не причастен, а правоохранители таким образом якобы пытались получить от него признание.

История этого мужчины лишь подтверждает насколько срочно нуждается в реформации вся правоохранительная система,

– заверила директор правозащитной организации Amnesty International.

Она отметила, что потерпевший ранее был осужденным, а правоохранителям легко обвинять тех, кто раньше мог оступиться.

Подробности расследования по пыткам мужчины на Черкасщине – читайте по ссылке.

Произвол украинской полиции: последние новости

Во Львове 23 февраля 2021 года произошла стычка между правоохранителями и активистами Нацкорпуса.

На Житомирщине 21 января отстранили полицейских, которые якобы избили 18-летнего племянника дипломата Дениса Сенека.

Летом 2020 года на Днепропетровщине, в городе Павлограде, СБУ задержала банду из 8 полицейских за пытки и зверства над людьми.

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