Это ставит государство под сомнение, – Покальчук отреагировала на произвол украинской полиции
В Украине действует определенная систематичность преступлений полиции. Министерство внутренних дел годами о них умалчивало и считало нормой. Пытки, избиения и издевательства стали традицию в структуре.
Источник:24 канал
Под давлением правоохранители могли быстро раскрывать дела. Такое мнение в своем блоге "Территория равенства" высказала исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук.
Полный блог Били железным стулом и огнетушителем: жуткая расправа полиции над мужчиной в Черкасской области
Недостатки украинских правоохранителей
Она подчеркнула, что у полиции порой нет цели установить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Некоторые правоохранители больше заинтересованы в премии за высокую статистику, должности или статусе.
Это не только подрывает доверие к правоохранительной системе, а ставит под сомнение само государство. Оно должно создать безопасные условия для людей, где за преступление будет необратимая ответственность,
– отметила Покальчук.
Пример жестокости полиции
Оксана Покальчук рассказала также о примере полицейского произвола, который случился в феврале 2021 года на Черкасщине. Тогда якобы 2 участковых избили 28-летнего мужчину.
Больше к теме На Черкасщине мужчина попал в больницу с побоями: заявил, что причастна полиция
Пострадавший получил многочисленные травмы головы и тела, а также потерял зубы, по словам Покальчук. Однако человек к преступлению не причастен, а правоохранители таким образом якобы пытались получить от него признание.
История этого мужчины лишь подтверждает насколько срочно нуждается в реформации вся правоохранительная система,
– заверила директор правозащитной организации Amnesty International.
Она отметила, что потерпевший ранее был осужденным, а правоохранителям легко обвинять тех, кто раньше мог оступиться.
Произвол украинской полиции: последние новости
- Во Львове 23 февраля 2021 года произошла стычка между правоохранителями и активистами Нацкорпуса.
- На Житомирщине 21 января отстранили полицейских, которые якобы избили 18-летнего племянника дипломата Дениса Сенека.
- Летом 2020 года на Днепропетровщине, в городе Павлограде, СБУ задержала банду из 8 полицейских за пытки и зверства над людьми.
Полный блог "Территория равенства" на 24 канале за 15 апреля 2021 года: смотрите видео
Поделиться новостью