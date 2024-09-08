Американка украинского происхождения Оксана Мастерс рассказала о позорном случае, который случился с ней перед стартом велогонки. Многократная чемпионка Паралимпиады не скрывала своего возмущения действиями организаторов Игр.

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На Паралимпиаде-2024 запрещали украинскую символику

Официальные представители Паралимпийских игр попросили Мастерс прикрыть "украинские наклейки с сердцем". Впрочем, это только добавило мотивации титулованной спортсменке.

"Это произошло прямо на старте. На этом изображении не было ничего, это была просто форма сердца. Это было сложно для меня, потому что, как человек, родившийся в Украине, американский спортсмен и гражданин США, я чувствую, что представляю те места, откуда я родом.

Меня это действительно зажгло. Это просто добавило масла в огонь. Просто потому, что кто-то мог скрыть мою наклейку, это не скроет мой огонь и то желание, которое я имела в себе. Но, честно говоря, это было просто замечательным источником энергии, и вместо того, чтобы разочароваться этим, это просто мотивировало меня еще больше", – рассказала Оксана.

Справка. Оксана Мастерс родилась в Хмельницком. Биологические родители отказались от нее из-за врожденных пороков развития, вызванных радиацией. В семь лет ее забрала в семью американка Гей Мастерс. В США Оксана стала успешной спортсменкой. На ее счету два "золота" на Паралимпиаде-2024, а также множество наград, полученных на предыдущих Играх.

Отметим, что Оксана Мастерс не впервые демонстрирует свою проукраинскую позицию. После зимней Паралимпиады-2022 в Пекине она перечислила средства организации "No Child Forgotten через Global Giving", которая помогает пострадавшим от войны украинским детям.

Во время Паралимпиады-2024 Мастерс также пообещала пожертвовать часть призовых в поддержку Украины.