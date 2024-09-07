Спортсменка из Ривненской области на одном дыхании вышла в золотой финал турнира дзюдо в весовой категории свыше 70 килограммов класса J1. Гарник не оставила шансов своим соперницам в двух схватках, пишет 24 Канал.

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Четвертая медаль Украины в дзюдо

В четвертьфинальном поединке Анастасия победила Ферузу Эргашеву из Узбекистана со счетом 10:0. В полуфинале соперницей украинки была американка Кристелла Гарсия. По итогу схватки победительницей стала Гарник с таким же счетом – 10:0. Таким образом украинская дзюдоистка гарантировала серебряную медаль.

В решающей схватке за золотую награду украинка получила в соперницы представительницу Бразилии Эрику Зоагу.

Победу в финале одержала украинская дзюдоистка. На 20 секунде поединка она одолела соперницу иппоном – 10:0. Таким образом, Анастасия Гарник впервые стала чемпионкой Паралимпийских игр-2024.

Эта медаль стала 72-й для Украины. На счету дзюдоистов четыре награды: 2 золотые, 2 бронзовые.

Напомним, что последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Париже состоится 8 сентября.