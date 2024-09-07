Спортсменка з Рівненської області на одному диханні вийшла до золотого фіналу турніру дзюдо у ваговій категорії понад 70 кілограмів класу J1. Гарник не залишила шансів своїм суперницям у двох сутичках, пише 24 Канал.

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Четверта медаль України в дзюдо

У чвертьфінальному поєдинку Анастасія перемогла Ферузу Ергашеву з Узбекистану з рахунком 10:0. У півфіналі суперницею українки була американка Крістелла Гарсія. За підсумком сутички переможницею стала Гарник із таким самим рахунком – 10:0. Таким чином українська дзюдоїстка гарантувала срібну медаль.

У вирішальній сутичці за золоту нагороду українка отримала в суперниці представницю Бразилії Еріку Зоагу.

Перемогу у фіналі здобула українська дзюдоїстка. На 20 секунді поєдинку вона здолала суперницю іппоном – 10:0. Таким чином, Анастасія Гарник вперше стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2024.

Ця медаль стала 72-ю для України. На рахунку дзюдоїстів чотири нагороди: 2 золота, 2 бронзові.

Нагадаємо, що останній змагальний день на Паралімпійських іграх в Парижі відбудеться 8 вересня.