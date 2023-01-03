Девушку похоронили в селе Гримяка. Проститься с жертвой российских обстрелов пришли сотни людей.

Обратите внимание Была обручена: что известно о погибшей из-за ракетной атаки по Хмельницкому Оксане Музыке

Семья собирает на месть россиянам

Бывшие одноклассники и школьные учителя вспоминают Оксану как хорошего, положительного и талантливого человека. Девушка была отличницей в школе – закончила ее с отличием. А еще она была активной участницей всех школьных концертов, хорошо пела и занималась вокалом с педагогом.

В 2017 году Оксана закончила наш лицей "с отличием". Умница, талантливая во всем, организатор всех лицейских мероприятий, отзывчивая, душевная, справедливая. Она всегда приходила всем на помощь. Она всегда улыбалась. Это была красавица. Теперь Оксанка – ангел небесный,

– говорит Юлия Рудницкая, учительница Хмельницкого лицея ІІ – ІІІ степеней, где училась Оксана.



Похороны Оксаны Музыки / Фото Суспільне Хмельницкий

Ирина – жена брата усопшей Оксаны Музыки, рассказала журналистам, что семья открыла сбор на месть за потерю. Многие после трагической вести предлагали человеку деньги, как финансовую помощь, но родные погибшей решили собрать средства и передать их Главному управлению разведки Минобороны на закупку дронов-камикадзе.

Правда, родственники не ожидали, что желающих присоединиться к сбору будет так много, что пришлось открыть еще один счет.

Ракетный удар по Хмельницкому: главное

31 декабря россияне нанесли 11 массированного ракетного удара по Украине, в том числе 2 вражеские ракеты попали по микрорайону Дубово. Оксана Музыка вместе со своим женихом ехала в авто во время атаки. Из-за обстрела девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Медики пытались спасти жизнь Оксане, а социальными сетями распространялись сообщения с призывами прийти в донорский центр, чтобы собрать необходимое количество крови для девушки. На сообщение откликнулось около 20 хмельничан, но даже это не помогло спасти жизнь девушке – 1 января ее жизнь оборвалась.