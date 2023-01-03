Дівчину поховали у селі Грим'яка. Попрощатися з жертвою російського обстрілу прийшли сотні людей.

Зверніть увагу Була заручена: що відомо про загиблу через ракетну атаку по Хмельницькому Оксану Музику

Родина збирає на помсту росіянам

Колишні однокласники та шкільні вчителі згадують Оксану як добру, позитивну й талановиту людину. Дівчина була відмінницею в школі – закінчила її з відзнакою. А ще вона була активною учасницею всіх шкільних концертів, адже гарно співала та займалася вокалом з педагогом.

У 2017 році Оксана закінчила наш ліцей "з відзнакою". Розумниця, талановита у всьому, організаторка усіх ліцейних заходів, чуйна, душевна, справедлива. Вона завжди приходила усім на допомогу. Вона завжди посміхалася. Це була дівчина-краса. Тепер Оксанка – янгол небесний,

– каже Юлія Рудницька, вчителька Хмельницького ліцею ІІ – ІІІ ступенів, де навчалася Оксана.



Похорон Оксани Музики / Фото Суспільне Хмельницький

Ірина – дружина брата покійної Оксани Музики, розповіла журналістам, що родина відкрила збір на помсту за втрату. Чимало людей після трагічної звістки пропонували людині гроші, як фінансову допомогу, але рідні загиблої вирішили зібрати кошти та передати їх Головному управлінню розвідки Міноборони на закупівлю дронів-камікадзе.

Щоправда, родичі не очікували, що охочих долучитися до збору буде настільки багато, що довелося відкрити ще один рахунок.

Ракетний удар по Хмельницькому: головне

31 грудня росіяни завдали 11 масованого ракетного удару по Україні, зокрема 2 ворожі ракети влучили по мікрорайону Дубове. Оксана Музика разом зі своїм нареченим їхала в авто під час атаки. Через обстріл дівчина зазнала серйозних травм та була госпіталізована.

Медики з усіх сил намагались врятувати життя Оксані, а соціальними мережами поширювались дописи зі закликами прийти у донорський центр, аби зібрати необхідну кількість крові для дівчини. На повідомлення відгукнулось близько 20 хмельничан, але навіть це не допомогло врятувати життя дівчині – 1 січня її життя обірвалося.