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      Октябрь-2018: какие сейчас цены на новые квадратные метры в Кишиневе?

      41 Читати новину українською
      Кишинев
      Кишинев / tripway.com

      Какие изменения цен происходят с новой недвижимостью в Молдове осенью 2018?

      Согласно данным онлайн-сервиса по выбору жилья Flatfy.md, в Кишиневе на сегодня 217 актуальных новостроек, в которых предлагаются новые квартиры от застройщиков.

      Средняя стоимость одного квадратного метра новой квартиры в Кишиневе по завершении октября составляет 621.9 €, что не намного выше сентябрьской цены в 620,3 € за 1 кв.м.

      Средняя стоимость жилья по секторам столицы распределились так:

      Рышканы: – 689,1 €/м2;
      (В сентябре было 665,5 €/м2)

      Центр: – 709,4 €/м2;
      (В сентябре было 646,3 €/м2)

      Буюкань: – 610,6 €/м2;
      (В сентябре было 610,1 €/м2)

      Ботаника: – 570,6 €/м2;
      (В сентябре было 563,7 €/м2)

      Чеканы: – 559,9 €/м2;
      (В сентябре было 558,2 €/м2)

      Телецентр: – 573,3 €/м2.
      (В сентябре было 532 €/м2)

      Самая высокая средняя стоимость квартир относительно расположения в октябре оказалась в секторе Центр, а самая низкая – на Чеканах.

      Сравнение цены в сданных ЖК и в тех, которые еще строятся

      Сданые – 625,7 €/м2;

      Строятся, сдача до конца 2018 – 606,1 €/м2;

      Строятся, сдача в 2019 году – 579,6 €/м2;

      Строятся, сдача в 2020 году – 566,8 €/м2.

      Как всегда, готовую недвижимость покупать значительно дороже, в отличие от инвестирования в строительство жилого комплекса и ожидания, пока дом будет завершен и сдан в эксплуатацию.

      Где самый дорогой/дешевый квадратный метр?

      Самый дешевый квадратный метр нового жилья можно купить в жилом доме Колоница. Здесь каждый квадрат обойдется от 320-320 €, в зависимости от выбранной квартиры и выбранного этажа.

      С другой стороны, самый дорогой "квадрат" в Кишиневе можно приобрести в уже достроенном жилом комплексе Crown Plaza Park, по цене от 1420 €.

      Если сравнить с киевскими ценами, где самый дорогой квадратный метр обойдется в 3960 $ (3465 €), а самый дешевый – в 410 $ (350 €) за квадратный метр, то можно заметить значительный разрыв, в котором жилье в Молдове может показаться не таким уже и дорогим.

      Еще с сентября начался сезонный рост цен на недвижимость почти по всем направлениям, после стандартного летнего периода "проседания". В октябре, хоть и небольшой, но рост все же продолжился. Под конец ноября можно ожидать еще небольшое повышение, однако перед новогодними и рождественскими праздниками можно ждать сезонные скидки от застройщиков и купить квартиру своей мечты на максимально выгодных условиях.

      Напомним, Flatfy.com – онлайн-сервис для выбора квартир в новостройках и на вторичном рынке за рубежом, от украинской компании ЛУН. Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде недвижимости и дает возможность комфортно выбирать жилье на одном сайте среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Молдове и в октябре 2017 года был запущен каталог новостроек.

      Теги: Молдова
      Источник: 24 Канал
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