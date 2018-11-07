Жовтень-2018: які зараз ціни на нові квадратні метри в Кишиневі?

Які зміни цін відбуваються з новою нерухомістю в Молдові восени 2018?

Згідно з даними онлайн-сервісу з вибору житла Flatfy.md, в Кишиневі на сьогодні є 217 актуальних новобудов, в яких пропонуються нові квартири від забудовників.

Середня вартість одного квадратного метра нової квартири в Кишиневі по завершенню жовтня складає 621.9 €, що не набагато вища за вересневу ціну в 620,3 € за 1 кв.м.

Середня вартість житла по секторам столиці розподілилась так:

Ришкани: – 689,1€ / м2;

(у вересні було 665,5 €/м2)

Центр: – 709,4€ / м2;

(у вересні було 646,3€/м2)

Буюкань: – 610,6 € / м2;

(у вересні було 610,1 €/м2)

Ботаніка: – 570,6 € / м2;

(у вересні було 563,7 €/м2)

Чекани: – 559,9 € / м2;

(у вересні було 558,2 €/м2)

Телецентр: – 573,3 € / м2.

(у вересні було 532 €/м2)

Найвища середня вартість квартир відносно розташування в жовтні виявилась в секторі Центр, а найнижча – на Чеканах.

Порівняння ціни в зданих ЖК та в тих, які ще будуються

Здані – 625,7 €/м2;

Будуються, здача до кінця 2018 року – 606,1 €/м2;

Будуються, здача в 2019 році – 579,6 €/м2;

Будуються, здача в 2020 році – 566,8 €/м2.

Як завжди, готову нерухомість купувати значно дорожче, на відміну від інвестування в будівництво житлового комплексу і чекання, поки будинок буде завершено та здано в експлуатацію.

Де найдорожчий/найдешевший квадратний метр?

Найдешевший квадратний метр нового житла можна купити в житловому домі Колоніца. Тут кожен квадрат обійдеться от 320-320 €, в залежності від обраної квартири та обраного поверху.

Навпаки, найдорожчий “квадрат” в Кишиневі можна придбати у вже добудованому житловому комплексі Crown Plaza Park, за ціною від 1 420 €.

Якщо порівняти з київськими цінами, де найдорожчий квадратний метр обійдеться в 3 960 $ (3 465 €), а найдешевший – в 410 $ (350 €) за метр квадратний, то можна помітити значний розрив, в якому житло в Молдові може здатись не таким вже і дорогим.

Ще з вересня почався сезонний ріст цін на нерухомість майже за усіма напрямками, після стандартного літнього періоду "просідання". В жовтні, хоч і невеликий, але ріст все ж продовжився. Під кінець листопада також можна очікувати ще невеличке підвищення, однак перед новорічними і різдвяними святами можна чекати сезонні знижки від забудовників і купити квартиру своєї мрії на максимально вигідних умовах.

Нагадаємо, Flatfy.com – онлайн-сервіс для вибору квартир в новобудовах і на вторинному ринку за кордоном, від української компанії ЛУН. Flatfy збирає всі оголошення по продажу та оренді нерухомості і дає можливість комфортно обирати житло на одному сайті серед всіх пропозицій на ринку. Flatfy працює в 37 країнах, в 2016 році проект був запущений в Молдові і в жовтні 2017 був запущений каталог новобудов.