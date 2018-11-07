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      Жовтень-2018: які зараз ціни на нові квадратні метри в Кишиневі?

      52 Читать новость на русском
      Кишинів
      Кишинів / tripway.com

      Які зміни цін відбуваються з новою нерухомістю в Молдові восени 2018?

      Згідно з даними онлайн-сервісу з вибору житла Flatfy.md, в Кишиневі на сьогодні є 217 актуальних новобудов, в яких пропонуються нові квартири від забудовників.

      Середня вартість одного квадратного метра нової квартири в Кишиневі по завершенню жовтня складає 621.9 €, що не набагато вища за вересневу ціну в 620,3 € за 1 кв.м.

      Середня вартість житла по секторам столиці розподілилась так:

      Ришкани: 689,1€ / м2;
      (у вересні було 665,5 €/м2)

      Центр: 709,4€ / м2;
      (у вересні було 646,3€/м2)

      Буюкань: 610,6 € / м2;
      (у вересні було 610,1 €/м2)

      Ботаніка: 570,6 € / м2;
      (у вересні було 563,7 €/м2)

      Чекани: 559,9 € / м2;
      (у вересні було 558,2 €/м2)

      Телецентр: 573,3 € / м2.
      (у вересні було 532 €/м2)

      Найвища середня вартість квартир відносно розташування в жовтні виявилась в секторі Центр, а найнижча на Чеканах.

      Порівняння ціни в зданих ЖК та в тих, які ще будуються

      Здані – 625,7 €/м2;

      Будуються, здача до кінця 2018 року – 606,1 €/м2;

      Будуються, здача в 2019 році – 579,6 €/м2;

      Будуються, здача в 2020 році – 566,8 €/м2.

      Як завжди, готову нерухомість купувати значно дорожче, на відміну від інвестування в будівництво житлового комплексу і чекання, поки будинок буде завершено та здано в експлуатацію.

      Де найдорожчий/найдешевший квадратний метр?

      Найдешевший квадратний метр нового житла можна купити в житловому домі Колоніца. Тут кожен квадрат обійдеться от 320-320 €, в залежності від обраної квартири та обраного поверху.

      Навпаки, найдорожчий “квадрат” в Кишиневі можна придбати у вже добудованому житловому комплексі Crown Plaza Park, за ціною від 1 420 €.

      Якщо порівняти з київськими цінами, де найдорожчий квадратний метр обійдеться в 3 960 $ (3 465 €), а найдешевший – в 410 $ (350 €) за метр квадратний, то можна помітити значний розрив, в якому житло в Молдові може здатись не таким вже і дорогим.

      Ще з вересня почався сезонний ріст цін на нерухомість майже за усіма напрямками, після стандартного літнього періоду "просідання". В жовтні, хоч і невеликий, але ріст все ж продовжився. Під кінець листопада також можна очікувати ще невеличке підвищення, однак перед новорічними і різдвяними святами можна чекати сезонні знижки від забудовників і купити квартиру своєї мрії на максимально вигідних умовах.

      Нагадаємо, Flatfy.com – онлайн-сервіс для вибору квартир в новобудовах і на вторинному ринку за кордоном, від української компанії ЛУН. Flatfy збирає всі оголошення по продажу та оренді нерухомості і дає можливість комфортно обирати житло на одному сайті серед всіх пропозицій на ринку. Flatfy працює в 37 країнах, в 2016 році проект був запущений в Молдові і в жовтні 2017 був запущений каталог новобудов.

      Теги: Молдова
      Джерело: 24 Канал
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