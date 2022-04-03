При этом пограничники страны-сателлита Кремля вообще не проводят даже радиационную проверку "гостей". Об этом сообщили в оперативном своде Стратегического Комитета ВСУ 3 апреля.

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Везут с собой даже машины

Наша разведка установила, что в Северской области уже завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.

Контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Беларуси не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины награбленное имущество,

– подытожили в ВСУ.

Там добавили, что в награбленное входят не только вещи. Ведь оккупационные войска тоже угоняли в Украине транспорт.

Кстати – Оккупанты тоже вывозили посуду из Чернобыля: смотрите видео