При этом пограничники страны-сателлита Кремля вообще не проводят даже радиационную проверку "гостей". Об этом сообщили в оперативном своде Стратегического Комитета ВСУ 3 апреля.
К теме Россию курьерами из Беларуси: как оккупанты присылают домой украденные у украинцев вещи
Везут с собой даже машины
Наша разведка установила, что в Северской области уже завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси.
Контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Беларуси не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины награбленное имущество,
– подытожили в ВСУ.
Там добавили, что в награбленное входят не только вещи. Ведь оккупационные войска тоже угоняли в Украине транспорт.
Кстати – Оккупанты тоже вывозили посуду из Чернобыля: смотрите видео