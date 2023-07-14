Во время пресс-конференции Шольц комментировал расширение Альянса. При этом он перепутал страны.

Обратите внимание Германия предоставляет Украине дополнительные Patriot и ракеты к ним.

Я поддерживаю вступление Украины в НАТО… то есть вступление Швеции в НАТО,

– заявил Шольц.

Заметьте! По состоянию на июль 2023 года Швеция максимально приблизилась к НАТО. Турция согласилась одобрить вступление страны в Альянс "как можно быстрее".

Что Шольц говорит о вступлении Украины в НАТО

Олаф Шольц, комментируя будущее Украины в НАТО, отметил, что неизменным условием для вступления нашей страны в Альянс является завершение войны с Россией. Канцлер Германии отметил: его мнение разделяют еще несколько государств, которые входят в НАТО.

Также Шольц добавил: Германия принадлежит к ключевым странам, которые по состоянию на 2023 год должны проработать все гарантии безопасности для нашего государства.

"Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие", – подчеркнул канцлер.

Важно! Украинские защитники и защитницы продолжают идти вперед и добиваться успеха. Владимир Зеленский поблагодарил их и подчеркнул, что Украина имеет максимальную поддержку за все годы независимости.