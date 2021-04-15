Бывший постоянный представитель президента России в оккупированном Крыму Олег Белавенцев, а также члены его семьи стали владельцами недвижимости на полуострове. Общая сумма владений Белавенцева составляет примерно 13 миллионов долларов.

Согласно данным журналистского расследования, всю недвижимость Белавенцев приобрел после 2014 года. То есть, когда украинский полуостров оккупировали россияне.

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Журналисты утверждают, что Белавенцев остается одним из самых влиятельных людей на полуострове, который тесно связан с главой оккупационных властей Крыма Сергеем Аксеновым. Именно благодаря дружбе с ним Белавенцев якобы купил недвижимость за суммы, в несколько раз ниже кадастровой стоимости.

Кроме того, компании, которыми владеет он и члены его семьи, регулярно получают госзаказ, становясь единственными поставщиками услуг.



Сергей Аксенов и Олег Белавенцев / Фото "База"

Чем владеет Олег Белавенцев

В оккупированном Россией Крыму Белавенцев и его близкие владеют:

4 домами и 7 квартирами;

9 апартаментами в элитном отеле;

5-этажным пансионатом на 78 номеров,

санаторием и множеством складских помещений.

Почти вся недвижимость расположена на берегу моря. В 2015 году семья Белавенцева приобрела в Балаклаве старинное имение с колоннами, признанное памятником архитектуры еще украинской властью. По данным местных СМИ, до этого зданием владели люди, приближенные к семье президента-беглеца Виктора Януковича.



Белавенцев приобрел древнее имение / Фото "База"

Добавим, что это далеко не вся недвижимость Белавенцева. Он и члены его семьи владеют недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму более 1,85 миллиона долларов.

Обратите внимание! Как известно, Крым оккупировала Россия в результате спецоперации в феврале – марте 2014 года. Белавенцева, близкого друга главы минобороны России Сергея Шойгу, называют одним из организаторов так называемого референдума. После этого Путин присвоил ему звание героя России "за укрепление государственности" и назначил его своим "постпредом в Крыму".