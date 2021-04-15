Бывший постпред Путина скупил в оккупированном Крыму недвижимости на миллионы долларов
Бывший постоянный представитель президента России в оккупированном Крыму Олег Белавенцев, а также члены его семьи стали владельцами недвижимости на полуострове. Общая сумма владений Белавенцева составляет примерно 13 миллионов долларов.
Источник:"База"
Согласно данным журналистского расследования, всю недвижимость Белавенцев приобрел после 2014 года. То есть, когда украинский полуостров оккупировали россияне.
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Журналисты утверждают, что Белавенцев остается одним из самых влиятельных людей на полуострове, который тесно связан с главой оккупационных властей Крыма Сергеем Аксеновым. Именно благодаря дружбе с ним Белавенцев якобы купил недвижимость за суммы, в несколько раз ниже кадастровой стоимости.
Кроме того, компании, которыми владеет он и члены его семьи, регулярно получают госзаказ, становясь единственными поставщиками услуг.
Сергей Аксенов и Олег Белавенцев / Фото "База"
Чем владеет Олег Белавенцев
В оккупированном Россией Крыму Белавенцев и его близкие владеют:
- 4 домами и 7 квартирами;
- 9 апартаментами в элитном отеле;
- 5-этажным пансионатом на 78 номеров,
- санаторием и множеством складских помещений.
Почти вся недвижимость расположена на берегу моря. В 2015 году семья Белавенцева приобрела в Балаклаве старинное имение с колоннами, признанное памятником архитектуры еще украинской властью. По данным местных СМИ, до этого зданием владели люди, приближенные к семье президента-беглеца Виктора Януковича.
Белавенцев приобрел древнее имение / Фото "База"
Добавим, что это далеко не вся недвижимость Белавенцева. Он и члены его семьи владеют недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму более 1,85 миллиона долларов.
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