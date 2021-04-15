Колишній постійний представник президента Росії в окупованому Криму Олег Белавенцев, а також члени його родини стали власниками нерухомості на півострові. Загальна сума володінь Белавенцева становить приблизно 13 мільйонів доларів.

Згідно з даними журналістського розслідування, всю нерухомість Белавенцев придбав після 2014 року. Тобто, коли український півострів окупували росіяни.

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Журналісти стверджують, що Белавенцев залишається одним з найвпливовіших людей на півострові, який тісно пов'язаний з главою окупаційної влади Криму Сергієм Аксьоновим. Саме завдяки дружбі з ним Белавенцев нібито купив нерухомість за суми у кілька разів нижчі від кадастрової вартості.

Крім того, компанії, якими володіє він і члени його родини, регулярно отримують держзамовлення, стаючи єдиними постачальниками послуг.



Сергій Аксьонов і Олег Белавенцев / Фото "База"

Чим володіє Олег Белавенцев

В окупованому Росією Криму Белавенцев і його близькі володіють:

4 будинками та 7 квартирами;

9 апартаментами в елітному готелі,

5-поверховий пансіонат на 78 номерів,

санаторій і безліч складських приміщень.

Майже вся нерухомість розташована на березі моря. У 2015 році родина Белавенцева придбала в Балаклаві старовинний маєток з колонами, визнаний пам'яткою архітектури ще українською владою. За даними місцевих ЗМІ, до цього будівлею володіли люди, наближені до родини президента-утікача Віктора Януковича.



Белавенцев придбав стародавній маєток / Фото "База"

Додамо, що це далеко не вся нерухомість Белавенцева. Він та члени його родини володіють також нерухомістю в Москві та Підмосков'ї на загальну суму понад $1,85 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Як відомо, Крим окупувала Росія в результаті спецоперації у лютому – березні 2014 року. Белавенцева, близького друга глави міноборони Росії Сергія Шойгу, називають одним з організаторів так званого референдуму. Після цього Путін надав йому звання героя Росії "за зміцнення державності" і призначив його своїм "постпредом у Криму".