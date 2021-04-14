Колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони повідомили про підозру. Вона стосується здачі військової частини при окупації Криму.

Слідство стверджує, що у лютому 2014 року під час захоплення військових частин Криму командир зробив дії для виходу корабельно-катерної групи з окупованої території.

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Потім виконання обов’язків командира загону поклали на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати та охороняти військову частину № 1472 у Керчі. Він мав не допустити захоплення.

У чому підозрюють екскомандира

Підозрюваний підтримав окупацію півострова росіянами.

Чоловік надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з військовими Росії.

та запустити на територію військової частини автобуси з військовими Росії. Таким чином він надав допомогу агресору у безперешкодному доступі до військової частини.

Зверніть увагу! Керівникам окупаційних так званих "адміністрацій" Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову у лютому 2021 року повідомили про нові підозри. Вони стосуються порушення законів та звичаїв війни, зокрема, привласнення чужого майна.