Привласнення майна у Криму: держзрадникам Аксьонову та Константинову висунули нові підозри
Керівникам окупаційних так званих "адміністрацій" Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову повідомили про нові підозри. Вони стосуються порушення законів та звичаїв війни.
Джерело:Прокуратури АР Криму
Аксьонова та Константинова підозрюють у широкомасштабному та систематичному привласненні публічного майна на окупованому півострові. Про це заявив керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний.
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Про яке майно мовиться
Зокрема, мовиться про передачу у федеральну або "республіканську" власність майна:
- Державного концерну "Масандра",
- "Міжнародного дитячого центру Артек",
- державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".
До речі, за такі злочини передбачено від 8 до 12 років в'язниці.
Що кажуть у прокуратурі
Поночовний наголосив, поєднуватимуть національні та міжнародні кримінально-правові механізми. Наприклад, звернулись до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.
Перше повідомлення до МКС стосувалося привласнення майна, не виправданого військовою необхідністю. У 2020 році направили ще одне повідомлення про факти захоплення приватного майна майже 4 тисяч українців.
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