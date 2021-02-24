Присвоение имущества в Крыму: госизменникам Аксенову и Константинову выдвинули новые подозрения
Руководителям оккупационных так называемых "администраций" Крыма Сергею Аксенову и Владимиру Константинову сообщили о новых подозрениях. Они касаются нарушения законов и обычаев войны.
Источник:Прокуратура АР Крым
Аксенова и Константинова подозревают в широкомасштабном и систематическом присвоении публичного имущества на оккупированном полуострове. Об этом заявил руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночовный.
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О каком имуществе говорится
В частности, речь идет о передаче в федеральную или "республиканскую" собственность имущества:
- Государственного концерна "Массандра",
- "Международного детского центра Артек",
- государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".
Кстати, за такие преступления предусмотрено от 8 до 12 лет тюрьмы.
Что говорят в прокуратуре
Поночовный подчеркнул, что будут объединять национальные и международные уголовно-правовые механизмы. Например, обратились в Офис прокурора Международного уголовного суда.
Первое сообщение в МУС касалось присвоения имущества, не оправданного военной необходимостью. В 2020 году направили еще одно сообщение о фактах захвата частного имущества почти 4 тысяч украинцев.
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