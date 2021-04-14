Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны сообщили о подозрении. Оно касается сдачи воинской части при оккупации Крыма.

Следствие утверждает, что в феврале 2014 года во время захвата воинских частей Крыма командир предпринял действия для выхода корабельно-катерной группы с оккупированной территории.

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Затем исполнение обязанностей командира отряда возложили на его первого заместителя, который был обязан контролировать и охранять воинскую часть № 1472 в Керчи. Он должен был не допустить захвата.

В чем подозревают экс-командира

Подозреваемый поддержал оккупацию полуострова россиянами.

Мужчина дал незаконный приказ открыть ворота и запустить на территорию воинской части автобусы с военными России.

и запустить на территорию воинской части автобусы с военными России. Таким образом он оказал помощь агрессору в беспрепятственном доступе к воинской части.

Обратите внимание! Руководителям оккупационных так называемых "администраций" Крыма Сергею Аксенову и Владимиру Константинову в феврале 2021 года сообщили о новых подозрениях. Они касаются нарушения законов и обычаев войны, в частности, присвоения чужого имущества.