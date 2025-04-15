24 Канал рассказывает, что известно об Олеге Григорове.

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Кто такой Олег Григоров

Олег Григоров – генерал полиции третьего ранга, кадровый силовик с многолетним опытом в структурах Нацполиции. С 2021 года он возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области. До этого был заместителем начальника ГУНП в Запорожской области, а еще раньше – в Сумской области.

В августе 2024 года президент предоставил Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга. Именно на Луганщине, в условиях боевых действий, он активно координировал работу полиции на прифронтовых территориях.

Имущество и доходы

В январе 2025 года Григоров подал электронную декларацию как кандидат на государственную должность. Согласно документу, в совместной собственности с Людмилой Григоровой ему принадлежит квартира в Сумах, которой безвозмездно пользуется жена Ирина. Еще одна квартира, расположена в Киеве, находится в совместной собственности с Алексеем Сачко. Прописан Григоров официально в Запорожье – в служебном жилье университета "Запорожская политехника".

Семья Григоровых имеет два автомобиля: Mazda CX-5 2021 года, стоимостью 941,2 тысячи гривен, записана на жену, а Audi Q7 2016 года за 980 тысяч гривен – на самого Олега Григорова.

В течение 2024 года Григоров получил 845,2 тысячи гривен заработной платы в полиции Луганщины, еще 473,7 тысячи гривен – как денежное обеспечение от Нацполиции. Его жена, которая работает в Нацполиции Сумщины, задекларировала почти 511 тысяч гривен зарплаты.

У семьи – 1 447 000 гривен наличных. Кроме того, Олег Григоров хранит около 32 тысяч гривен на банковских счетах, а его жена – еще почти 90 тысяч гривен.