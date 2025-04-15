24 Канал розповідає, що відомо про Олега Григорова.

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Хто такий Олег Григоров

Олег Григоров – генерал поліції третього рангу, кадровий силовик з багаторічним досвідом у структурах Нацполіції. Із 2021 року він очолював Головне управління Національної поліції у Луганській області. До цього був заступником начальника ГУНП у Запорізькій області, а ще раніше – у Сумській області.

У серпні 2024 року президент надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу. Саме на Луганщині, в умовах бойових дій, він активно координував роботу поліції на прифронтових територіях.

Майно та доходи

У січні 2025 року Григоров подав електронну декларацію як кандидат на державну посаду. Згідно з документом, у спільній власності з Людмилою Григоровою йому належить квартира в Сумах, якою безоплатно користується дружина Ірина. Ще одна квартира, розташована в Києві, перебуває у спільній власності з Олексієм Сачком. Прописаний Григоров офіційно у Запоріжжі – у службовому житлі університету "Запорізька політехніка".

Родина Григорових має два автомобілі: Mazda CX-5 2021 року, вартістю 941,2 тисячі гривень, записана на дружину, а Audi Q7 2016 року за 980 тисяч гривень – на самого Олега Григорова.

Протягом 2024 року Григоров отримав 845,2 тисячі гривень заробітної плати в поліції Луганщини, ще 473,7 тисячі гривень – як грошове забезпечення від Нацполіції. Його дружина, яка працює у Нацполіції Сумщини, задекларувала майже 511 тисяч гривень зарплати.

У родини – 1 447 000 гривень готівки. Крім того, Олег Григоров зберігає близько 32 тисяч гривень на банківських рахунках, а його дружина – ще майже 90 тисяч гривень.