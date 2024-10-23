Административный иск был удовлетворен частично, и этого было достаточно, чтобы суд признал Кипера "пенсионером". Соответствующие материалы опубликованы в Едином реестре досудебных расследований.

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Производство было открыто 12 апреля 2023 года. Прокурором столицы Кипер был с сентября 2020-го по май 2023-го, поэтому в судебном решении указано, что истец "продолжает работать в органах прокуратуры Украины в должности руководителя Киевской городской прокуратуры".

Кипер обратился в суд после того, как 13 февраля 2023 года Черновицкий пенсионный фонд отказал ему в назначении пенсии. Тогда прокурор пытался отменить это решение, выступая за включение периодов обучения Кипера в Одесской юридической академии в его страховой стаж и исчисление стажа.

с 01.09.1997 по 27.06.2001;

с 01.09.2001 до 22.06.2002;

с 01.10.2016 до 30.03.2018.

Отметим, что для оформления такого вида пенсии Кипер требовал насобирать стаж работы за выслугу лет, предусмотренный частью 6 статьи 86 Закона Украины "О прокуратуре" (25 лет, в том числе не менее 15 лет на должностях прокуроров).

Размер такой пенсии – это 60% от суммы их месячной (действующей) заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Чиновнику не хватало стажа

В Пенсионном фонде отказ аргументировали тем, что у чиновника не хватало стажа за выслугу лет – его насчитали только 23 года 3 месяца и 14 дней (вместо необходимых 25 лет). При этом на должностях прокуроров Кипер на тот момент проработал 21 год 3 месяца и 22 дня.

Суд добавил к стажу обучения на дневном отделении юрфака с 01.09.1997 по 27.06.2001 (+ 3 года 9 месяцев 27 дней) и с 01.09.2001 по 15.10.2001 (+ 1 месяц 15 дней). И трудовой стаж истца по выслуге лет увеличился до 25 лет 3 месяцев и 3 дней.

Кипер добился пенсии через суд

В связи с этим Киевский окружной административный суд 7 августа 2023 года обязал ГУ ПФ Украины в Черновицкой области с 06 февраля 2023-го назначить Киперу пенсию за выслугу лет в соответствии со ст. 86 Закона "О прокуратуре".