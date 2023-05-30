Кипер раньше работал в прокуратуре. В частности, был экс-заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ времен Януковича. Биографию будущего руководителя ОВА 24 Канал подготовил дальше.

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Что известно об Олеге Кипере

Чиновник родился в 1980 году в селе Тимково Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию. На последнем году учения Кипер начал работать в органах прокуратуры.

Сначала занимал должность следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, затем являлся прокурором отдела. Кроме того, работал в прокуратуре Ивано-Франковской области.

После этого он был назначен заместителем начальника управления – начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Попал под люстрацию, но стал прокурором Киева

В октябре 2014 года Кипер попал под действие закона о люстрации, поскольку работал в Генпрокуратуре Януковича. Кстати, назначал Кипера тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти".

Однако в 2019 году Окружной админсуд восстановил его в должности и признал люстрацию незаконной. Летом 2020 года Кипер стал сначала заместителем прокурора Киева, а затем возглавил Киевскую городскую прокуратуру.

Кипер имеет звание старшего советника юстиции и ряда наград. Отмечен нагрудными знаками "За добросовестную службу в органах прокуратуры" ІІІ и ІІ степеней.

Скандал с выездом за границу

Кипер недавно попал в очередной скандал. Он уехал в отпуск за границу в конце 2022 года. Там прокурор провел десять дней.

Сам Кипер объяснил свой отпуск "семейными обстоятельствами", но отказался назвать страну, где отдыхал.

Российский паспорт жены

Кипер женат. До 2022 года его жена Ирина имела российское гражданство. Она занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники. Однако после начала войны женщина якобы сменила паспорт на украинский.

Обратите внимание! 15 марта президент Владимир Зеленский уволил руководителей трех областных военных администраций. В частности, и Максима Марченко с должности главы Одесской областной государственной администрации.