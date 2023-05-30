Кіпер раніше працював у прокуратурі. Зокрема, був ексзаступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Януковича. Біографію майбутнього очільника ОВА 24 Канал підготував далі.

До теми Кабмін підтримав призначення Олега Кіпера головою Одеської ОВА

Що відомо про Олега Кіпера

Посадовець народився у 1980 році у селі Тимкове Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію. На останньому році навчання Кіпер почав працювати в органах прокуратури.

Спочатку обіймав посаду слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, потім був прокурором відділу. Крім того, працював у прокуратурі Івано-Франківської області.

Після цього його призначили заступником начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Потрапив під люстрацію, але став прокурором Києва

У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював в Генпрокуратурі Януковича. До речі, призначав Кіпера тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. Кіпера внесли до списку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади".

Однак у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною. Улітку 2020 року Кіпер став спочатку заступником прокурора Києва, а згодом очолив Київську міську прокуратуру.

Кіпер має звання старшого радника юстиції та низку нагород. Відзначений нагрудними знаками "За сумлінну службу в органах прокуратури" ІІІ та ІІ ступенів.

Скандал з виїздом за кордон

Кіпер нещодавно потрапив у черговий скандал. Він виїхав у відпустку за кордон наприкінці 2022 року. Там прокурор провів 10 днів.

Сам Кіпер пояснив свою відпустку "сімейними обставинами", але відмовився назвати країну, де відпочивав.

Російський паспорт дружини

Кіпер одружений. До 2022 року його дружина Ірина мала російське громадянство. Вона займалася підприємницькою діяльністю у сфері виробництва електроенергії та оренди техніки. Однак після початку війни жінка нібито змінила паспорт на український.

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