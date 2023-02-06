Суд постановил отпустить Олега Клименчукова под личное обязательство. При этом защитник чиновника сказал, что они будут обжаловать решение суда.
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Что известно о решении суда
Заречный суд в Сумах выпустил под личное обязательство Олега Клименчукова, подозреваемого в хищении средств, предназначенных на восстановление уничтоженной инфраструктуры Сумской области.
Сторона обвинения потребовала, чтобы его взяли под стражу. Прокурор Владимир Никитченко беспокоится, что подозреваемый может скрываться от суда, уничтожить, скрыть или обезобразить доказательства, влиять на свидетелей или продолжать совершать другие правонарушения.
Сам же Олег Клименчуков просил суд отказать стороне обвинения. Чиновник сказал, что переселенец и живет с семьей. И что у него нет собственного жилья ни за границей, ни в Украине.
Хочу находиться и жить в Сумах. Прокурор не предоставил достаточных оснований для этих рисков. Все позиции следствия – предположение. Если меня возьмут под стражу – для меня это семейная трагедия,
– сказал заместитель председателя ОВА.
Что известно о схеме в Сумской ОВА
- 2 февраля СБУ разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, организованную руководством Сумской областной военной администрации.
- По данным следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства организовали схему хищения средств, которые правительство выделило на восстановление города Ахтырка. За эти деньги должны были отстроить жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также мосты и дороги.
- Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. СБУ установила, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2 – 3 раза превышающие рыночные.
- Приобретение этих стройматериалов происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". Во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллиона гривен. В настоящее время спецслужбы проводят экспертизы по еще 80 подобным объектам. В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.
- Клименчукову вручили подозрение, ему инкриминируют завладение в особо крупных размерах бюджетными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Также подозрение вручили и. начальника Департамента капитального строительства ОВА.