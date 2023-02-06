Суд постановил отпустить Олега Клименчукова под личное обязательство. При этом защитник чиновника сказал, что они будут обжаловать решение суда.

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Что известно о решении суда

Заречный суд в Сумах выпустил под личное обязательство Олега Клименчукова, подозреваемого в хищении средств, предназначенных на восстановление уничтоженной инфраструктуры Сумской области.

Сторона обвинения потребовала, чтобы его взяли под стражу. Прокурор Владимир Никитченко беспокоится, что подозреваемый может скрываться от суда, уничтожить, скрыть или обезобразить доказательства, влиять на свидетелей или продолжать совершать другие правонарушения.

Сам же Олег Клименчуков просил суд отказать стороне обвинения. Чиновник сказал, что переселенец и живет с семьей. И что у него нет собственного жилья ни за границей, ни в Украине.

Хочу находиться и жить в Сумах. Прокурор не предоставил достаточных оснований для этих рисков. Все позиции следствия – предположение. Если меня возьмут под стражу – для меня это семейная трагедия,

– сказал заместитель председателя ОВА.

Что известно о схеме в Сумской ОВА