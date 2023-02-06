Суд постановив відпустити Олега Клименчукова під особисте зобов'язання. При цьому захисник посадовця сказав, що вони оскаржуватимуть рішення суду.

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Що відомо про рішення суду

Зарічний суд у Сумах випустив під особисте зобов'язання Олега Клименчукова, якого підозрюють у розкраданні коштів, призначених на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини.

Сторона обвинувачення вимагала, щоб його взяли під варту. Прокурор Володимир Нікітченко непокоїться, що підозрюваний може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити докази, впливати на свідків чи продовжувати вчиняти інші правопорушення.

Натомість сам Олег Клименчуков просив суд відмовити стороні обвинувачення. Посадовець сказав, що переселенець та живе із сім'єю. І що у нього немає власного помешкання ані за кордоном, ані в Україні.

Хочу знаходитися та жити в місті Суми. Прокурор не надав достатніх підстав цих ризиків. Всі позиції слідства – припущення. Якщо мене візьмуть під варту – для мене це сімейна трагедія,

– сказав заступник голови ОВА.

Що відомо про схему у Сумській ОВА