Наразі про результати слідства не повідомляють багато деталей, оскільки це може зашкодити розгляду справи. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає 24 Канал.

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"Коли є конкретні результати, то говоримо публічно. Наразі мені відомо, що виконувачка обов'язків податкової столиці в день обшуків написала заяву про звільнення", – повідомила Сап'ян.

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За словами радниці з комунікацій, у людей виникає запитання, як людина, яка обіймає посаду чиновника й отримає визначену зарплату, може дозволити собі жити не за доходами й купувати навіть в умовах воєнного стану дорогі автомобілі. Сап'ян зазначила, що витратити 100 тисяч доларів за автівку може собі дозволити не кожен.

Спікерка розповіла, що обшуки в Датій відбувалися у межах кримінального провадження щодо зловживання владою. За оперативними даними, посадовиця разом з поплічниками реалізовувала схеми щодо штучного завищення вартості валових витрат деякими підприємствами.

Тобто це складна тема, бо пов'язана саме з податками. Проте це досить гарне підґрунтя, щоб реалізувати схеми й махінації. Наскільки мені відомо, то, орієнтовно, слідчі від 4 до 6 місяців працювали над цією справою, щоб перейти до етапу публічності, – сказала Сап'ян.

Вона вважає, що можна зробити висновок – посадовці податкової інколи не помічають схем, підтримують їхнє існування або напрямку беруть участь. Сап'ян наголосила, що зараз важливо зібрати беззаперечну доказову базу.

"Все потрібно доводити в суді. Проте я переконана, що професіоналізм слідчих ДБР сприяє тому, щоб справу довели до кінця", – додала Сап'ян.

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