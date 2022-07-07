Решение пойти на фронт было очень естественным. Об этом украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов рассказал 24 каналу.

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По его словам, он никогда не стоял в стороне от ситуации, которая происходит в Украине.

"Я никогда не стоял в стороне от ситуации в Украине"

Режиссер напомнил, что был на Майдане. С началом захвата Крыма россией в 2014 году сразу вернулся на полуостров, где участвовал в украинских акциях протеста. За деятельность в Крыму российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.

После освобождения я тоже никогда не был в стороне от судьбы своей страны, потому что это наша страна, наш дом. От нас зависит, каким будет ее будущее,

– подчеркнул экс-политзаключенный кремля.

Поэтому, когда стало ясно, что надвигается широкомасштабная война с россией, сразу решил пойти на фронт.

"Я уже не какой-нибудь новичок в этом деле"

Сначала Сенцов вступил в ряды теробороны. Его подразделение вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев стояло под Мощуном и Горенкой на севере Киевщины.

После окончания боев за столицу режиссер присоединился к одному из отрядов спецназа, который сейчас воюет на Востоке Украины.

Я набираюсь опыта и боевых навыков. За эти 4 месяца я сильно изменился. Я уже не какой-нибудь новичок в этом деле, а солдат, у которого есть определенный опыт,

– сказал Сенцов.

По словам режиссера, многие думают, что фронт – это сплошные бои, что украинские военные постоянно атакуют или ведут героическую оборону, сотнями уничтожают танки.

Повседневная жизнь на передовой

Воин ВСУ уточнил, что это действительно так, однако активные боевые действия составляют всего пару процентов жизни солдата. Много времени занимают бытовые моменты: обустройство сна и еды, а также поиск возможности выполнить гигиенические процедуры.

"Также ты ищешь, как обустроить себе оборону. Это копание окопов. Ты гораздо больше копаешь землю, чем стреляешь. Это правда, и это очень важно", – рассказал Сенцов.

"Главный навык любого солдата – выживание"

Режиссер добавил, что сейчас идет война артиллерии. По его словам, статистика свидетельствует об этом, что 90% людей получили ранения или были убиты из-за артиллерийских снарядов, РСЗО или мин.

"Это война на расстоянии. Поэтому главный навык любого солдата – это выживание. Нужно уметь зарываться в землю, пережидать там (обстрел – 24 канал) и быть готовым дать отпор, когда после этого уйдет пехота", – подчеркнул Сенцов.

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