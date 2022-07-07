Рішення піти на фронт було дуже природнім. Про це український режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов розповів 24 каналу.

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За його словами, він ніколи не стояв осторонь ситуації, яка відбувається в Україні.

"Я ніколи не стояв осторонь ситуації в Україні"

Режисер нагадав, що був на Майдані. А з початком захоплення Криму росією у 2014 році одразу повернувся на півострів, де брав участь в українських акціях протесту. За діяльність у Криму російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.

Після звільнення я теж ніколи не був осторонь долі своєї країни, тому що це наша країна, наш дім. Від нас залежить, яким буде його майбутнє,

– наголосив експолітв'язень кремля.

Тому, коли стало зрозуміло, що насувається широкомасштабна війна із росією, одразу вирішив піти на фронт.

"Я вже не якийсь новачок у цій справі"

Спочатку Сенцов вступив до лав Тероборони. Його підрозділ разом із 72 окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців стояв під Мощуном і Горенкою на півночі Київщини.

Після закінчення боїв за столицю режисер приєднався до одного із загонів спецпризначення, який зараз воює на Сході України.

Я набираюся досвіду і бойових навичок. За ці 4 місяці я дуже змінився. Я вже не якийсь новачок у цій справі, а солдат, у якого є певний досвід,

– сказав Сенцов.

За словами режисера, багато хто думає, що фронт – це суцільні бої, що українські військові постійно атакують або ведуть героїчну оборону, сотнями знищують танки.

Повсякдення на передовій

Воїн ЗСУ уточнив, що це справді так, однак активні бойові дії складають лише пару відсотків життя солдата. Багато часу займають побутові моменти: облаштування місця для сну та їжі, а також пошук можливості виконати гігієнічні процедури.

"Також ти шукаєш, як облаштувати собі оборону. Це копання окопів. Ти набагато більше копаєш землю, ніж стріляєш. Це правда, і це дуже важливо", – розповів Сенцов.

"Головна навичка будь-якого солдата – виживання"

Режисер додав, що зараз відбувається війна артилерії. За його словами, статистика свідчить про те, що 90% людей отримали поранення або були вбиті через артилерійські снаряди, РСЗВ або міни.

"Це війна на відстані. Тому головна навичка будь-якого солдата – це виживання. Потрібно вміти закопуватися в землю, перечікувати там (обстріл – 24 канал) і бути готовим дати відсіч, коли після того піде піхота", – підкреслив Сенцов.

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