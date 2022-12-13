Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, определенная активность на аэродромах Мурманская и Астрахани происходила и часть самолетов была перебазирована, однако, согласно обновленным спутниковым снимкам, на аэродромах Саратова и Рязани все еще остается часть ракетоносителей.

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Куда переместили самолеты

Олег Жданов рассказал, что после взрывов в Саратов и Рязани, в результате которых были повреждены бомбардировщики стратегической авиации, Россия перебазировала часть самолетов за полярный круг.

То есть часть своих "стратегов" они сняли и быстро перегнали за полярный круг, но еще часть стратегических бомбардировщиков, к сожалению, остается на аэродромах Саратова и Рязани,

– сообщил Жданов.

Легитимная цель для Украины – Жданов о российских аэродромах: смотрите видео

Цель для Украины

По мнению военного эксперта, в таком случае у Украины есть законная цель для уничтожения остатков самолетов.

У нас тогда есть законная, легитимная цель для того, чтобы достать эти стратегические бомбардировщики, чтобы они не могли наносить по нам ракетные удары,

– сказал Олег Жданов

Что известно о "хлопке" на российских аэродромах