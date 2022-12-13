Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, определенная активность на аэродромах Мурманская и Астрахани происходила и часть самолетов была перебазирована, однако, согласно обновленным спутниковым снимкам, на аэродромах Саратова и Рязани все еще остается часть ракетоносителей.
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Куда переместили самолеты
Олег Жданов рассказал, что после взрывов в Саратов и Рязани, в результате которых были повреждены бомбардировщики стратегической авиации, Россия перебазировала часть самолетов за полярный круг.
То есть часть своих "стратегов" они сняли и быстро перегнали за полярный круг, но еще часть стратегических бомбардировщиков, к сожалению, остается на аэродромах Саратова и Рязани,
– сообщил Жданов.
Легитимная цель для Украины – Жданов о российских аэродромах: смотрите видео
Цель для Украины
По мнению военного эксперта, в таком случае у Украины есть законная цель для уничтожения остатков самолетов.
У нас тогда есть законная, легитимная цель для того, чтобы достать эти стратегические бомбардировщики, чтобы они не могли наносить по нам ракетные удары,
– сказал Олег Жданов
Что известно о "хлопке" на российских аэродромах
- 5 декабря на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" произошли взрывы, которые повредили бомбардировщики, принимавшие участие в запуске ракет по Украине.
- Минобороны России обвинило во взрывах Украину, но украинские чиновники открестились от событий, сославшись на "курение в неустановленных местах".
- По результатам "хлопка", погибли по меньшей мере 3 человека и повреждены несколько самолетов. Михаил Подоляк сказал, что "земля круглая" и ракеты, запущенные по Украине, могут облетать планету и возвращаться обратно к месту запуска.