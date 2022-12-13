Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, певна активність на аеродромах Мурманська та Астрахані відбувалась і частина літаків була перебазована, проте, згідно з оновленими супутниковими знімками, на аеродромах Саратова та Рязані все ще залишається частина ракетоносіїв.
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Куди перемістили літаки
Олег Жданов розповів, що після вибухів в Саратов та Рязані, внаслідок яких було пошкоджено бомбардувальники стратегічної авіації, Росія перебазувала частину літаків за полярне коло.
Тобто частину своїх "стратегів" вони зняли і швиденько перегнали за полярне коло, але ще частина стратегічних бомбардувальників, на жаль, залишається на аеродромах Саратова та Рязані,
– повідомив Жданов.
Легітимна ціль для України – Жданов про російські аеродроми: дивіться відео
Ціль для України
На думку воєнного експерта, у такому разі Україна має законну ціль для знищення залишків літаків.
У нас тоді є законна, легітимна ціль для того, щоб дістати ці стратегічні бомбардувальники, щоб вони не могли завдавати по нас ракетні удари,
– сказав Олег Жданов
Що відомо про "бавовну" на російських аеродромах
- 5 грудня на аеродромах "Енгельс" та "Дягілево" відбулись вибухи, які пошкодили бомбардувальники, які брали учать у запуску ракет по Україні.
- Міноборони Росії звинуватило у вибухах Україну, але українські посадовці відхрестились від подій, пославшись на "куріння у невстановлених місцях".
- За результатами "бавовни", загинуло щонайменше 3 людини та пошкоджено декілька літаків. Михайло Подоляк сказав, що "земля кругла" і ракети запущені по Україні можуть облітати планету і повертатись назад до місця запуску.