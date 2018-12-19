Олег Березюк – Курту Уолкеру: Олигархи являются российскими агентами внутри Украины

Председатель фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк после встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Уолкером отметил ключевую роль США в поддержке Украины в противостоянии извечному врагу – России.

Он подчеркнул, что Минские соглашения окончательно обанкротились и очевидным является тот факт, что эти договоренности были планом Москвы. Теперь очень важно, по мнению Олега Березюка, чтобы Украина и Соединенные Штаты помогли понять Европе, что "Северный поток-2" является оружием России против Украины, Европы и мира.

Для углубления безопасности Украина должна показать свою способность и возможность партнерства с США в промышленности – в развитии военно-промышленного комплекса и собственного производства современного оружия.

Березюк также отметил, что вечный враг имеет своих агентов внутри страны, и этими агентами являются олигархи, которые создали олигархический консенсус, связанный напрямую с Россией. Олигархи используют украинскую экономику, ослабляя ее изнутри, говорит он.

Впрочем, самым опасным, считает председатель фракции "Самопомич", является захват со стороны олигархов политической системы Украины через парламент, правительство, бюджет страны. Поэтому так критично важна на следующих выборах ключевая роль неолигархических политических сил как противовеса действующей системе.

Со своей стороны, и Курт Уолкер отметил, что именно наличие олигархического противостояния мешает демократическому и справедливому развитию Украины, не позволяет расти ВВП, который мог быть вдвое больше. Иностранные компании не хотят рисковать инвестициями не только из-за коррупции, но и из-за влияния олигархов на судебную, правоохранительную и административную системы, что является более токсичным, ведь не гарантирует защиты бизнеса.

Напомним, во вторник, 18 декабря, Курт Уолкер провел ряд встреч в Украине, в частности, встретился со спикером парламента и лидерами фракций Верховной Рады.