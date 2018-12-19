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      Олег Березюк – Курту Волкеру: Олігархи є російськими агентами всередині України

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      Голова фракції "Самопоміч" у ВР Олег Березюк зустрівся зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером
      Голова фракції "Самопоміч" у ВР Олег Березюк зустрівся зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером / 24 канал

      Голова фракції "Об`єднання "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк після зустрічі із спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відзначив ключову роль США у підтримці України у протистоянні віковічному ворогові – Росії.

      Він підкреслив, що Мінські угоди остаточно збанкрутіли та очевидним є той факт, що ці домовленості були планом Москви. Тепер дуже важливо, на переконання Олега Березюка, щоб Україна та Сполучені Штати допомогли зрозуміти Європі, що "Північний потік-2" є зброєю Росії проти України, Європи та світу.

      Для поглиблення безпеки Україна має показати свою спроможність і можливість партнерства зі США в промисловості – у розвитку військово-промислового комплексу та власного виробництва сучасної зброї.

      Березюк також зазначив, що віковічний ворог має своїх агентів всередині країни, і цими агентами є олігархи, які створили олігархічний консенсус, пов‘язаний напряму з Росією. Олігархи використовують українську економіку, послаблюючи її зсередини, каже він.

      Втім, найнебезпечнішим, вважає голова фракції "Самопоміч", є захоплення з боку олігархів політичної системи України через парламент, уряд, бюджет країни. Тому так критично важливою є на наступних виборах ключова роль неолігархічних політичних сил як противаги чинній системі.

      Зі свого боку, і Курт Волкер зазначив, що саме наявність олігархічного протистояння заважає демократичному та справедливому розвитку України, не дозволяє зростати ВВП, який міг бути вдвічі більшим. Іноземні компанії не хочуть ризикувати інвестиціями не тільки через корупцію, а й через вплив олігархів на судову, правоохоронну та адміністративну системи, що є більш токсичним, адже не гарантує захисту бізнесу.

      Нагадаємо, у вівторок, 18 грудня, Курт Волкер провів низку зустрічей в Україні, зокрема, зустрівся зі спікером парламенту та лідерами фракцій Верховної Ради.

      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Курт Волкер Олег Березюк
      Джерело: 24 Канал
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